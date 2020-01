Tiago Leifert torce para algum brother no BBB19?

Entra ano, sai ano, e sempre surgem aqueles papinhos de que o apresentador do Big Brother Brasil tem uma torcida em especial. Mesmo quando era o ilibado Pedro Bial comandando a nave louca, sempre tinha aquele participante que o público tinha certeza que rolava uma torcida do jornalista. Com Tiago Leifert acontece a mesma coisa, e até mesmo dentro da casa já rolou um papo sobre ele ter seus favoritos no jogo. Será que isso é verdade?

Para os adoradores de uma teoria da conspiração, o último programa exibido deu uma suposta prova de que Tiago Leifert torce para um grupo específico. Por mais que todos os focos de vitória tenham ficado com o pessoal do grupo da Gaiola, o apresentador do reality fazia questão de focar no outro lado do jogo. Carol Peixinho, coitada, acabou sendo o destaque no texto do apresentador por ter se ferrado das mais diversas formas durante o programa.

O veto da sister na prova que valia um carro e sua escolha para o Castigo do Monstro (muito pesado, por sinal, pois Carol está vestida de cobra e impossibilitada de usar seus braços) rendeu uma comoção muito grande por parte de Tiago Leifert. O apresentador fazia questão de ressaltar o sofrimento da participante, apontar sua falta de sorte e se solidarizar com a coitada.

Mas, por mais que as pessoas prefiram enxergar isso como um favoritismo, na verdade parece ser outra coisa. O BBB19 é um fracasso de repercussão e tem um dos piores elencos já escolhidos para habitar a casa dos Estúdios Globo, e olha que parecia difícil superar o BBB6 e o BBB14 no quesito chatice, então qualquer resquício de intriga já vemos o apresentador agarrando como se fosse a porta que manteve Rose viva no final do Titanic.

Ou seja, na verdade Tiago Leifert nem tem um participante favorito, ele apenas torce para qualquer coisa que faça o jogo funcionar do jeito que deveria ser.