Tiago Abravanel fala sobre participação em animação cheia de diversidade

No sábado (20), o canal Disney Junior lança sua nova série, “Nivis, Amigos de Outro Mundo”. Direcionada para crianças em idade pré-escolar, a novidade foi totalmente produzida na América Latina e é a primeira produção original do canal que mistura personagens reais com animação.

A série conta a história de uma família, composta por Felipe – o pai -, Isabela – a filha – e Amadeo – o avô, que recebe a visita dos Nivis, seres do planeta Nivilux, que por acaso vêm parar na Terra. Apesar de acharem estranho, a família humana recebe a família extraterrestre na sua casa e a experiência é muito divertida.

Família humana de Nivis

Ao abordar a convivência de seres de mundos diferentes, Nivis busca passar os valores da tolerância, aceitação, representatividade e diversidade. Além disso, busca fugir dos estereótipos, principalmente ao retratar uma família com pai solteiro, e luta contra os estereótipos de gênero na infância.

A série estreia no sábado (20), às 18h, no Disney Junior. Após a estreia, ela será transmitida de segunda a sexta, também às 18h.

Em entrevista para CLAUDIA, Vinicius Campos, que interpreta o pai Felipe, e Tiago Abravanel, que dubla Baldo, pai da família Nivis, contam como foi a experiência de gravar uma série da Disney e qual a importância do enredo para crianças tão pequenas. Assista:

