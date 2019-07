A playlist ideal para cada signo

Rebeldes, perfeccionistas, estressados, vaidosos… são várias as característica que definem cada signo. E não adianta negar, sempre tem aquele defeito ou qualidade que sempre acaba batendo de acordo com cada signo do zodíaco!

A equipe de CLAUDIA conversou com a astróloga Viviane Pettersen para montar a playlist perfeita e que mais combina com você.

Confira as características de cada signo:

Áries

21/3 a 20/4

Por ser um signo de extrema energia, movido de muita atitude e ação, as músicas da playlist de alguém de Áries são do estilo pra cima, com alta frequência, sem espaço para dramas ou angústias sofredoras, como Tecno e House Music. Arianos possuem um pique muito frenético e seu gosto musical costuma acompanhar esse estilo. Ouça:

Touro

21/4 a 20/5

O nativo de Touro é regido por Vênus, a deusa do amor e da beleza. Contudo, trata-se de um amor seguro, maduro, confortável. Para suas preferências musicais, pode até ser MPB, Pop e Rock. Contanto, que tenha alguma linguagem universal sobre sua forma de amar e sentir, é o que importa! Ouça:

Gêmeos

21/5 a 20/6

Eclético que só, é difícil um geminiano ouvir um tipo de música. Baseado em momentos, eles sabem bem definir as trilhas sonoras de acordo com seu sentimento e sua expressão na hora. Contudo, o estilo Pop é algo que pode reunir bem tudo isso em uma lista só. Ouça:

Câncer

21/06 a 21/07

Por ser um signo movido a emoções, a playlist de alguém de Câncer promete ser recheada de músicas calmas e românticas – ou que falem de amor, de alguma forma. Estilo Bossa Nova e Velha Guarda são opções para essa lista. Como um bom signo de água, o sentimento é algo muito exposto. Portanto, o nativo deste signo se sentirá bem com músicas neste estilo.

Leão

22/7 a 22/8

Regido pelo Sol, a grande estrela do Universo, tem em sua playlist músicas para agitar sua energia, que já é alta, além de entrar em uma frequência de alegria e disposição. Dance Music e até alguns Pop/Rock podem fazer a cabeça do leonino que precisa vibrar em alta frequência para sentir-se bem consigo mesmo. Ouça:

Virgem

23/8 a 22/9

Um tanto quanto detalhista e discreto, o virginiano possui seus gostos bem definidos também. Alguns clássicos podem chamar atenção do virginiano, mas em sua maioria, o nativo deste signo costuma escolher músicas também de acordo com seu momento. Pode ser Rock ou Pop, desde que seja algo que para ele seja apreciado ao ouvir. Aqui, música popular não faz a cabeça dele. Nada de funk, pagode e sertanejo! Ouça:

Libra

23/9 a 22/10

A playlist de um nativo de Libra contém todos os estilos. Provavelmente, ao ser questionado sobre sua preferência musical, ele dirá mais de um, pois é o que vai interessa-lo e até poderá sentir-se mal em escolher um só. Contudo, não importa o gênero, mas músicas tendo o amor como tema podem interessa-lo mais (Sertanejo e Músicas Populares no geral). Ouça:

Escorpião

23/10 a 21/11

O nativo de Escorpião, intrigante e misterioso que é, pode ter seu gosto musical bem definido escolhendo sua playlist estilos como gótico, emocore e até rock progressivo. Tudo que extraia sua emoção, que costuma ser intensa. Ouça:

Sagitário

22/11 a 21/12

Regido por Júpiter, Sagitário é um signo de fé e que possui suas filosofias de vida bem estruturadas. Quando o assunto é música, podemos eleger estilos como rock, reggae e tudo o que ele sente vontade de ouvir quando pensa em sua liberdade de ser! Ouça:

Capricórnio

22/12 a 20/1

Tradicional e considerado como conservador, o nativo de Capricórnio prefere um estilo mais clássico. Não necessariamente só música clássica, mas os old school da vida estão em sua playlist. Rock clássico, pop antigo, tudo que remete a uma onda sem grandes modernidades e invenções ousadas demais é o que pode tocar na lista de um Capricorniano. Ouça:

Aquário

21/1 a 19/2

Com a excentricidade como sobrenome, o nativo de Aquário gosta de tudo que é diferente. Por isso, na playlist podem conter músicas estilo indie, new wave e blues. Estilos bem diferentes do gosto popular. Acrescento também uns mantras – para dar aquela controlada básica na mente, que não para. Ouça:

Peixes

20/2 a 20/3

Peixes é um signo regido por Júpiter e Netuno, ao qual traz em sua essência a capacidade de ter fé e sonhar. Assim como o signo anterior, músicas mais diferentes podem fazer a sua cabeça, como o indie, por exemplo. Contudo, acrescento jazz, rock alternativo, e músicas que falem de amor, claro. Ouça:

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA