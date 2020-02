Ti-ti-ti: Jaqueline vira dona da marca Jacques Leclair

Poderosa: Jaqueline vai expulsar Jacques do ateliê!

Foto: Divulgação/Rede Globo

Bomba! O atrapalhado Jacques Leclair (Alexandre Borges) perde sua poderosa marca para ninguém menos que Jacqueline (Cláudia Raia).

Tudo acontece quando a doidinha lê a notícia de que o ex está vendendo sua grife e decide comprá-la. Para ninguém desconfiar dela, a peruinha pede a Thales (Armando Babaioff ) para ser seu representante na negociação. O gato procura o estilista e mostra interesse na marca.

Esperta, Clotilde (Juliana Alves) pede ao marido que considere a proposta de Lourdes (Maria Carol) antes de fechar acordo com Thales. O gostosão avisa Jacqueline que há outro interessado na grife e ela contrata Mário Fofoca (Luiz Gustavo) para investigar.

Leclair terá que reconquistar Jaqueline se quiser ter sua marca de volta

Foto: Divulgação/Rede Globo

Na sequência, Clotilde marca uma reunião com Thales e Lourdes, e como a moça cobre a oferta do marido de Jacqueline, Jacques diz que vai fechar com ela. Não demora muito para que todos desconfiem de que Ari (Murilo Benício) está usando Lourdes para destruir de vez seu inimigo.

Dito e feito. Um dia Jacques recebe uma foto de Lourdes com Ari e conclui que Valentim está por trás da jogada. E, mais do que depressa, fecha negócio com Tales.

A primeira atitude de Jaqueline como dona da Leclair é expulsar Jacques do ateliê. Para surpresa do estilista, Clotilde o incentiva a reconquistar Jaqueline para conseguir voltar ao mundo da moda.