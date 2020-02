Thiago Lacerda fala sobre a fama; confira entrevista

Thiago Lacerda no camarim de “Calígula”, no Rio de Janeiro

Foto: Selmy Yassud/Reprodução

Thiago Lacerda é conhecido por não ter muita paciência com repórteres e nenhuma com paparazzi, mas admite que a fama que ganhou na televisão é o que está por trás do sucesso de público que está tendo no teatro. “Sei que muita gente veio aqui para ver o ator da tevê, mas saíram daqui com uma nova impressão de mim e do teatro. Isso não tem preço”, disse o artista a VEJA.com – clique para ler a entrevista completa com o ator.