Susan Boyle reaparece em competição musical após nove anos

Susan Boyle foi um dos maiores sucessos revelados pelos reality shows musicais, quando apareceu no Britain’s Got Talent, em 2009. E agora, após nove anos, ela está de volta!

Com o visual repaginado, a cantora de 57 anos retornou às competições de música pela primeira vez desde que foi eleita a segunda colocada do programa que a apresentou ao mundo todo. Susan está agora na competição America’s Got Talent.

Boyle escolheu interpretar “Wild Horses”, a mesma música que ela cantou durante uma de suas apresentações de 2009. Os jurados Simon Cowell, Howie Mandel, Mel B e Heidi Klum aplaudiram o desempenho da cantora. Confira:

Relembre também a primeira apresentação da cantora escocesa, em que ela cantou ‘I Dreamed a Dream‘ e surpreendeu aos jurados com sua incrível voz: