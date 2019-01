Por que Meghan não terá seu bebê no mesmo hospital que Kate deu à luz

Meghan Markle e príncipe Harry serão pais em pouco tempo. E com a aproximação da data, muitas pessoas estão se questionando sobre em qual hospital o bebê irá nascer. A novidade é que o Hospital St. Mary, local onde Kate Middleton deu à luz aos seus três filhos, não está na lista do casal.

Os dois estão considerando diversas opções, incluindo o hospital Frimley Park, em Surrey, onde Sophie, condessa de Wessex, teve seus dois filhos. Esse hospital fica a 24 km da nova casa de Meghan e Harry, em Frogmore Cottage.

Outra opção que o casal pode estar pensando é a de ter o bebê em casa. Como Frogmore é um lugar muito silencioso e a casa tem um quarto reservado para quando Doria Ragland, mãe de Meghan, for visitá-los, eles podem escolher por um parto caseiro.

As duas opções demonstram como o casal está abandonando as tradições reais, já que todos os últimos bebês nasceram no hospital St. Mary, em Londres, que fica a 40 km da nova casa dos dois.

Um porta voz do Kensington Palace não afirmou se a opção do novo hospital é verdadeira. Além disso, ele também não revelou a data prevista de quando Meghan terá o primeiro bebê do casal.

