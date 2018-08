Camilly Victoria surpreende pai e público ao cantar para Xanddy na TV

O cantor Xanddy, 39 anos, participou com a sua família do programa Tamanho Família, apresentado por Márcio Garcia, na TV Globo, neste domingo (12) de Dia dos Pais e ganhou uma grande surpresa da filha Camilly Victoria, 16 anos.

Ao final da atração, de mãos dadas com a mãe Carla Perez e com o irmão Victor, ela cantou a música Ninguém Explica Deus, do grupo gospel Preto no Branco. Já no início da apresentação,o cantor chorava de emoção, uma vez que Carla e Victor haviam começado os trabalhos declamando a música Infinito Amor, de Jorge Vercilo, cantada por Xanddy no casamento com a dançarina.

Isso que é presente, hein? Assista ao vídeo.