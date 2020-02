Sincerão, Elton John detona nova versão da música de O Rei Leão

A treta está no ar! Elton John é a estrela da capa da edição de outubro da revista britânica ‘GQ’, e durante o bate-papo na grande reportagem sobre ele, o cantor criticou abertamente a nova versão da música ‘Can You Feel The Love Tonight’ do live-action de “O Rei Leão”, lançado em 18 de julho deste ano no Brasil.

Na versão original da animação de 1994, o cantor foi responsável pela canção que cativou muitos fãs de Simba, Nala e companhia. Entretanto, no live-action, a música foi gravada por Beyoncé, Donald Glover, Seth Rogen e Billy Eichner. Para Elton John, o resultado foi decepcionante.

“O novo filme de ‘O Rei Leão’ foi uma grande decepção para mim, acredito que estragaram a música. A música era uma parte importante do desenho original e no filme atual não teve o mesmo impacto”, enfatizou o cantor.

Se você já ficou chocada com a sinceridade de Elton John, saiba que ele não parou por aí. O cantor fez questão de dizer que o sucesso da atual versão da música não chegou aos pés do que foi a canção em 1995 – quando ‘Can You Feel The Love Tonight’ ganhou a estatueta de Melhor Música Original no Oscar. E isso é um fato.

“A trilha sonora não conseguiu nem de perto o mesmo impacto nas paradas musicais como teve há 25 anos, quando fez parte do álbum mais vendido do ano. A nova trilha sonora saiu das paradas bem rápido, mesmo com o enorme sucesso de bilheteria. Eu queria ter sido convidado para participar mais, mas a visão criativa para o filme e para a música eram diferentes desta vez. Eu não fui muito bem recebido ou tratado com o mesmo nível de respeito. Isso me deixa extremamente triste. Fico feliz que o real espirito da canção viva com o musical do Rei Leão”, finalizou o cantor sobre o espetáculo que acontece na Broadway, em Nova York desde julho de 1997.

Veja os vídeos das duas versões e decida qual te encanta mais: