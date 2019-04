Silvio Santos veste camisa do São Paulo em homenagem da filha para Pato

Para homenagear o namorado Alexandre Pato, que voltou a atuar no time do São Paulo, Rebeca Abravanel reuniu todos seus familiares, incluindo o pai Silvio Santos, em uma festa surpresa para desejar boa sorte para o jogador de futebol.

A festa contou com decoração temática e uma camiseta customizada para todos os membros da família Abravanel, que trazia a frase: “Nós te amamos”.

Pato recebeu a surpresa logo após a partida entre São Paulo e Botafogo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu Instagram, o craque agradeceu a homenagem e publicou uma foto da família da namorada reunida.

“Obrigado a Deus por ter uma família tão linda e ganhar uma família tão especial. Amor @rebecaabravanel você foi demais em fazer essa surpresa tão linda!! Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção!”, agradeceu.

Nas redes sociais, o que mais chamou a atenção dos internautas foi o fato de Silvio Santos estar vestindo uma camisa do time paulista, já que, como é de conhecimento de todos, o dono do SBT é um grande torcedor do Corinthians.

Leia mais: Fotos flagram Silvio Santos emocionado ao ver o mais novo neto

+ Ex-assistente-mirim de Raul Gil morre aos 17 anos