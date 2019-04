Fotos flagram Silvio Santos emocionado ao ver o mais novo neto

Patrícia Abravanel compartilhou em seu Instagram, no último domingo (21), as primeiras imagens de Silvio Santos com o neto que leva seu nome verdadeiro, Senor. O bebê é filho de Patricia com o deputado Fabio Faria e nasceu no dia 14 de abril.

O dono do SBT foi flagrado emocionado durante a circuncisão do neto, tradição judaica seguida pela família Abravanel. O procedimento, que deve ser realizado no oitavo dia de vida do bebê, é a remoção do prepúcio do pênis e simboliza a inclusão da criança na comunidade judaica.

“Foi uma grande alegria e um momento único celebrar a circuncisão do pequeno Senor junto com o Pessach e a Páscoa; festas que simbolizam tanta vida e tanta vitória. O Pessach marca a libertação do povo judeu da escravidão. O domingo de Páscoa marca a ressureição de Cristo e o começo de um novo tempo. Nesse dia tão especial tivemos a honra de reconhecer a fidelidade e bondade de Deus junto daqueles que amamos e também um momento de reafirmar nossa aliança com esse Deus maravilhoso!”, escreveu Patricia no Instagram.

Veja abaixo a galeria de fotos

