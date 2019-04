Ex-assistente-mirim de Raul Gil morre aos 17 anos

Yasmin Gabrielle, de 17 anos, ficou conhecida por se apresentar no Programa Raul Gil. Ela foi encontrada morta no último domingo (21). Segundo Raul Gil Jr, diretor da atração, Yasmim sofria com depressão e a principal suspeita é de suicídio.

“Infelizmente nesta manhã perdemos nossa Yasmim Gabrielle. Depressão é uma doença que está acabando com nossas crianças. Que Jesus à receba com amor e que ela encontre paz. Muito triste”, escreveu no Instagram.

Yasmin começou ainda muito nova no programa de Raul Gil, assim como Maísa Silva. No palco, ela divertiu o público cantando músicas de sucesso da época.

Em 2017, a jovem fez sua última aparição no programa. Na ocasião, Raul Gil relembrou os melhores momentos com a assistente-mirim.

Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Leia mais: Isis Valverde relembra momento em que soube sexo do primeiro filho

+ Simaria desabafa sobre maior lição tirada a partir de sua doença

Siga CLAUDIA no Youtube