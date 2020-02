Sheron Menezzes ensina: “A sensualidade está na atitude”

Mulher de atitude: Sheron diz que Sarita não é do tipo que “fica em casa chorando”

Foto: Ernani D’almeida

É indiscutível! A beleza da gauchinha Sheron Menezzes veio com força no DNA. Mas a gata que interpreta a Sarita em Aquele Beijo, da Globo, também faz a parte dela. Como não é chegada em malhação exagerada, ela pratica ioga, luta e faz slackline, esporte que a instiga a manter o equilíbrio.

Guerreira e despachada, a estrela adora um bom desafio como mudar o visual radicalmente para sair de casa. Com muito orgulho, assume as madeixas de leoa e mantém a autoestima lá em cima! E para se sentir sensual, não dispensa um salto bem alto.

Agora anda ainda mais bonita, pois está apaixonada pelo modelo Saulo Bernard, 29. Sheron esbanja sorrisos, simpatia e exala uma beleza supernatural.

Numa conversa superesperta com a reportagem de TITITI, a beldade contou o que faz para arrasar sempre.

SARITA

“Estou feliz com a novela. Sabe aquela história que você gosta de ler quando chega o capítulo? Estou realmente muito satisfeita! Já fiz uma mocinha tradicional daquelas que choram e choram… Era a Milena de Caras & Bocas (2009). Já a Sarita não chora não, ela se apaixona pelo homem errado, luta por um ideal, e não fica em casa sofrendo. Corre atrás dos próprios objetivos, e eu a admiro demais! Dizem que ela é uma líder comunitária, mas eu prefiro pensar que é aquela escolhida pela própria comunidade. Ela não faz o que faz para ser reconhecida, mas porque quer ver todos bem.”

MIGUEL FALABELLA

“Nossa, é sensacional trabalhar com o Miguel. Estou adorando, gosto do jeito que ele escreve, o texto tem uma energia incrível!”

TROCA DE PAPÉIS

“A gente estava fazendo a preparação para a novela juntas, Leilah Moreno, Mary Sheyla e eu, que somos primas na trama. Então as três poderiam interpretar qualquer uma delas. Quando o Miguel me pediu para trocar com a Leilah eu topei! Claro, eu já estava preparada para fazer a vilã, mas a mudança foi ótima. Para mim é maravilhoso ter essa experiência, esse desafio.”

“Gostaria de mudar radicalmente para viver uma personagem, pintar os cabelos, virar ruiva de repente”, revela a bela atriz

Foto: Ernani D’almeida

BATALHADORA

“Sempre lutei por tudo que queria, sem passar por cima de ninguém, o que é o mais importante.”

UMA FERA

“Sou vilã quando vejo alguém fazendo algo errado com outra pessoa. Daí eu me meto logo. Mexer com criança e animal também me tira do sério total! Eles são meus dois amores!”

BEIJO MAIS GOSTOSO

“Foi o da minha sobrinha, Manuela! Aquele beijo de bebê, todo babado. Ela é filha do meu irmão, Drayson, e fez 1 aninho agora!”

RAINHA DE BATERIA

“No Carnaval, estarei à frente da bateria da Portela, no Rio. Vai ser um pouco complicado conciliar samba e novela, mas eles (lá na escola) entendem que esse é o meu trabalho. No ano passado eu estava direto lá, fui a todos os ensaios! Neste ano, acredito que não vou conseguir, mas irei o máximo possível!”

VISUAL

“Adoro mudar, não tenho medo. Eu me transformo às vezes só para sair de casa. Gostaria de mudar radicalmente para viver uma personagem, pintar os cabelos, virar ruiva de repente.”

PREPARAÇÃO FÍSICA

“Sou muito ativa, faço de tudo um pouco: ioga, kickboxing, slackline (esporte de equilíbrio sobre uma corda)… Então, não precisei mudar meus hábitos a fim de melhorar o preparo físico para a maratona da novela.”

SEX APPEAL

“Como de tudo um pouco, amo massa! Minha sorte é que não sou muito chegada a doces. Mas sinto que neste momento estou mais magra e definida. A sensualidade está na atitude, na autoestima e no brilho natural. E não é uma roupa que muda isso. Mas um salto alto faz qualquer mulher se sentir poderosa.”

FILHOS

“Quero muito ser mãe, vou ter um e adotar outro, mas não sonho me casar de noiva. Já fiz isso nas novelas!”