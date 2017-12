Sertaneja Maiara é atropelada e passa a usar bota ortopédica

A cantora Maiara Pereira, 29 anos, será obrigada a usar uma bota ortopédica durante um mês para se recuperar de uma fissura no tornozelo.

Na semana passada, a sertaneja foi atropelada em uma rua de Goiânia (GO) a caminho do escritório. “Um cara mexendo no celular a atropelou. Ele estava em baixa velocidade”, explicou a assessoria da artista em nota divulgada a imprensa. Socorrida pelo motorista, Maiara foi encaminhada para o hospital onde verificou-se a lesão.

Apesar da fissura, Maiara não cancelou os shows e compromissos profissionais que possui em parceria com a irmã Maraisa Pereira, 29 anos.

As gêmeas Maiara e Maraisa são um dos principais nomes do sertanejo atual e responsáveis por reforçar a representatividade feminina no gênero musical. Entre os maiores sucessos da dupla estão as canções Medo Bobo e 10%.

