“Esse é o primeiro prêmio de música dedicado totalmente às mulheres. Por quê? Porque a gente merece!”. Foi com essa frase que a cantora Preta Gil, 43 anos, apresentadora do evento, abriu a noite de celebração da primeira edição do Women’s Music Event Awards by VEVO (WME). A cerimônia reuniu nomes importantes do cenário musical brasileiro no Cine Joia, em São Paulo, na noite de terça-feira (28).

Além das artistas premiadas nas categorias de voto popular e voto técnico, dois grandes nomes foram homenageados com apresentações musicais. A primeira foi a violeira Helena Meirelles, falecida em 2005, aos 81 anos. Apesar do seu enorme talento, seu reconhecimento foi tardio.

Em 1993, ela foi eleita um dos 100 melhores músicos do mundo pela revista norte-americana Guitar Player ao lado de nomes como Jimi Hendrix e B.B. King. A canção “Guaxo”, executada no palco do WME pela guitarrista Monica Agena, foi escolhida para o tributo à Helena.

A segunda homenagem, à Rita Lee, 69 anos, fechou a noite. “Ela que provou que o rock também podia ser feito por quem tem ovário e útero”, celebrou Preta Gil a anunciá-la. Rita não pode estar presente, mas enviou um vídeo para agradecer o reconhecimento. “Queridas fêmeas, uni-vos! Bora lá ganhar o mesmo que os machos e sermos donas do nosso corpo. Viva Helena Meirelles”, disse.

As cantoras Marina Lima, Pitty, Simone e Simaria gravaram depoimentos em admiração à Rita. “É um prazer enorme colocar mais uma cereja nessa sua história que é tão linda”, disse Marina. Na sequência, Karol Conka – grande vencedora da noite com dois prêmios –, Preta Gil, As Bahias e a Cozinha Mineira, Pitty e Tássia Reis subiram ao palco para entoar “Lança Perfume” juntas.

Confira a lista de vencedoras do Women’s Music Event Awards by VEVO 2017:

Diretora de Videoclipe:

Vera Egito

Camila Cornelsen

Gabi Jacob

Katia Lund

Paula Gaitan

Empreendedora Musical:

Fabiana Batistela (SIM São Paulo)

Anitta

Eliane Dias (Boogie Naipe/Racionais MCs)

Ana Garcia (Coquetel Molotov)

Tiê

Instrumentista:

Mahmundi

Larissa Conforto

Anna Tréa

Lan Lanh

Badi Assad

Jornalista Musical:

Claudia Assef

Roberta Martinelli

Patricia Palumbo

Gaia Passarelli

Debora Pill

Produtora Musical:

Mahmundi

Érica Alves

Badsista

Letrux

ANNA

Radialista:

Roberta Martinelli

Patricia Palumbo

Debora Pill

Fabiane Pereira

Sandra Carraro

Melhor Show:

Elza Soares (A Mulher do Fim do Mundo)

Marília Mendonça (Raridade)

Tássia Reis (Outra Esfera)

Karol Conka

Ivete Sangalo (Rock in Rio 2017)

As categorias de voto popular foram:

Melhor álbum:

“Bixa” (As Bahias e a Cozinha Mineira)

“Em Noite de Climão” (Letrux)

“Vem” (Mallu Magalhães)

“Eletrocardiograma” (Flora Matos)

“Território Conquistado”

Larissa Luz

Melhor Cantora:

Elza Soares

Marília Mendonça

Anitta

Juçara Marçal

Karol Conka

Melhor DJ:

ANNA

Cashu

Cinara

Groove Delight

Badsista

Melhor Videoclipe:

“Lalá” (Karol Conka),

“Lesbigay” (Aíla)

“Cheguei” (Ludmilla)

“Sua Cara” (Major Lazer feat Anitta e Pabllo Vittar)

“Na Pele” (Elza Soares & Pitty)



Revelação do Ano:

Luiza Lian

Xenia França

Anavitória

Iza

Linn da Quebrada

Melhor Música:

“Loka” (Simone e Simaria ft. Anitta)

“Lalá” (Karol Conka)

“Paradinha” (Anitta)

“Você Não Presta” (Mallu Magalhães)

“Fica” (Anavitória ft. Matheus & Kauan).