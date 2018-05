Sem tempo no “JN”, Maju Coutinho faz previsão do clima no Instagram

Por conta da cobertura intensiva do “Jornal Nacional” a respeito da paralisação dos caminhoneiros, Maju Coutinho fez a previsão do tempo desta última terça-feira (29) por meio da sua conta no Instagram.

O vídeo publicado em seu perfil na rede social (@majucoutinhoreal) também foi replicado em seu Twitter. “Não tem previsão no JN, mas tem na internet e tem frente fria chegando, gente”, comenta Maju no início da cobertura online.

Nos comentários, os internautas agradeceram a apresentadora pelas previsões. “Parabéns, lindo trabalho o seu” e “Profissional fantástica” foram algum dos comentários publicados.

Esta não é a primeira vez que Maju usa suas redes sociais para dar a previsão do tempo. No começo deste mês, um dia após o desabamento do prédio no Largo do Paiçandu, no centro de São Paulo, a apresentadora publicou outro vídeo anunciando as temperaturas do dia.

