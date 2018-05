Entenda a cirurgia de Thais Fersoza para reparar a diástase abdominal

No final de junho, a atriz Thais Fersoza, 34 anos, deverá passar por um procedimento cirúrgico para corrigir a diástase abdominal.

A diástase abdominal é uma separação do músculo reto abdominal formado pelo ventre esquerdo e direto do corpo – normalmente um espaço de três centímetros. O estiramento acontece, geralmente, quando há aumento de volume na região, como na gravidez e no caso de ganho de peso, ou com o avanço da idade.

“Durante a gravidez, as fibras musculares retas que sustentam o abdômen se estiram, e esse afastamento forma um pequeno buraco separando os dois lados da musculatura”, explica o médico Sandro Lemos, cirurgião plástico especializado Microcirurgia Reconstrutiva, a CLAUDIA.

Apesar de ser comum em mulheres que foram mães, a diástase abdominal não é um quadro clínico obrigatório a todas elas após as gestações. “Esse problema está relacionado aos hábitos da gestante e a seu porte físico”, diz Sandro.

De acordo com o especialista, grávidas que já praticavam exercícios físicos antes da gestação apresentam diástase com menor frequência, já que a musculatura abdominal, que foi exercitada antes da barriga crescer, apresenta uma maior flexibilidade e capacidade de extensão, e assim, menos chance de se distender.

Atividades físicas também funcionam para reparar os efeitos da diástase no pós-gestação. Se o espaço entre os músculo for discreto, algo em torno de 1,5 centímetros, exercícios abdominais são capazes de fortalecer a região e tornar o vão imperceptível.

Outra forma de aliviar a diástase é a cirurgia pela qual a mãe de Melinda, 1 ano e nove meses, e Teodoro, 10 meses, deve passar nos próximos dias. “As diástases mais evidentes podem ser corrigidas com cirurgia plástica. Nesse caso, o profissional costura os músculos retos, deixando-os bem juntos. Isso diminui a distensão, o tamanho da cintura e também corrige o excesso de pele, que acompanha a diástase”, explica Sandro.

Leia mais:

+ “Nosso amor de Carnaval”, diz Thaís Fersoza sobre Michel Teló

+ Aos dois meses de idade, filho de Teló e Thais Fersoza já tem RG