Sem alarde, Nathalia Dill fica noiva de músico

A atriz Nathalia Dill vai se casar. Em entrevista ao GShow, ela revelou a novidade ao mesmo tempo em que defendeu seu estilo de vida discreto. “Sei que as pessoas se interessam e há uma curiosidade sobre a vida pessoal dos artistas. Eu também tenho os meus ídolos e gosto de saber sobre eles. Mas realmente sou mais reservada porque penso sempre em proteger quem está ao meu redor e que não escolheu a minha profissão, que tem essa exposição”.

Nathalia está noiva do músico Pedro Curvello, com quem mantém um relacionamento desde o começo de 2018. O casal raramente é flagrado juntos em público, mas vez ou outra a atriz posta fotos com ele em seu Instagram.

“Foi uma surpresa muito boa, mas ainda não conseguimos planejar nada e nem sabemos quando será. É uma fase de cada vez. Mas quero uma comemoração focada no amor e não penso em cerimônia tradicional na igreja. Meu irmão celebrou o casamento com ritual celta e foi lindo. Apenas quero reunir a família e amigos para festejar”, ela acrescentou ao falar do noivado.

Atualmente, Nathalia está no ar em “A Dona do Pedaço“, na qual interpreta a noviça Fabiana.

Leia também: Gisele aparece ao lado dos filhos em horta caseira em clique raro

+ O que a mãe de Ludmilla disse sobre o namoro da filha

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA