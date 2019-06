Gisele aparece ao lado dos filhos em horta caseira em clique raro

View this post on Instagram

Air pollution is a global emergency affecting everyone. It’s a silent killer with approximately 7 million people worldwide dying prematurely every year from air pollution. To help #BeatAirPollution I’m committed to planting more trees, planting more food in my garden and composting whenever I can. Check out the link in my bio to learn more about simple changes we can make in our everyday lives to reduce the amount of air pollution we produce. Join me and @unenvironment for #WorldEnvironmentDay and share what you will do to beat air pollution. Let’s do this! 👊🏼🌎 🙏🏼 A poluição do ar é uma emergência global que afeta a todos. E apesar de silencioso, mata prematuramente aproximadamente 7 milhões de pessoas em todo o mundo. Para ajudar a #combaterapoluiçãodoar, estou comprometida a plantar mais árvores, mais alimentos no meu jardim e a fazer compostagem sempre que possível. Confira o link na minha bio para saber mais sobre as mudanças simples que podemos fazer em nossa vida cotidiana para reduzir a quantidade de poluição do ar que produzimos. Junte-se a mim e ao @onu_meio_ambiente ambiente para #DiaMundialdoMeioAmbiente e compartilhe o que você fará para combater a poluição do ar. Vamos juntos !