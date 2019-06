O que a mãe de Ludmilla disse sobre o namoro da filha

View this post on Instagram

Chantagistas não passaram!!! 😱😱😱. . . A mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira, foi para as redes sociais desabafar sobre a revelação bombástica da filha! Lud contou que está em uma relacionamento sério com a bailarina Brunna Gonçalves! !!! . . A mãe de Lud não só deu o maior apoio para a cantora, como mandou um recado para pessoa que andava chantageando Lud, ameaçando contar que ela estava namorando uma mulher!!! . Saca só o recadinho dela para os chantagistas de plantão!!🥊🥊🥊🥊 sou sua fã dona Silvana!!!! Arrasou, não? . . . . @ludmilla @silvanassoliveira #ludmilla #lud #falademimpensaemmim24horaspordia #adanadasoueu #chantagem #segredo