Saulo Roston já vai lançar seu CD

Saulo Roston, o novo ídolo do Brasil,

comemora sucesso

Foto: Edu Moraes

Ele tinha muitos motivos para deixar pra trás o sonho de ser famoso! Mas, apesar de todo o preconceito e dificuldades que enfrentou pelo fato de ser gago, Saulo Roston, de 20 anos, não desistiu nunca: derrotou 37 mil inscritos no Ídolos, da Record, e se tornou o novo queridinho do Brasil!

Durante a exibição da final do programa, na quarta, 16, a torcida era grande… E o anúncio do ganhador, feito pelo apresentador Rodrigo Faro, foi mesmo emocionante. Sobretudo para o rapaz, que venceu Diego Moraes, um concorrente de peso, e pôde conferir de perto a vibração dos fãs que o prestigiaram no Teatro Bradesco, em Sampa.

Sair de Presidente Epitácio, interior de São Paulo, onde nasceu e morava com a família, em busca do seu maior objetivo, porém, não foi nada fácil. Mesmo com o apoio dos pais, o talentoso gatinho teve de ralar dia e noite para viajar até a capital paulista a fim de participar da competição. E olha que ele já tinha tentado a sorte na edição anterior do reality show. “Eu sou persistente e também sempre encarei minha dificuldade (a gagueira) como uma coisa pequena. Aprendi que quando a gente tem algum problema, se tratá-lo como algo importante, ele fica enorme”, explicou Saulo.

O artista, que começou a cantar aos 12 anos e se apresentava em bares até entrar para a disputa musical, revela que sofreu discriminação. No entanto, nada tirou sua alegria e seu amor pelos palcos. “Quando falava que ia para o Ídolos, tinha gente que perguntava se eu era louco. Mas queria aquilo demais, por isso fui atrás e venci”, confidenciou.

Já colhendo os louros pela fama recém-conquistada, por onde passa Saulo escuta as pessoas gritando seu nome ou pedindo para tirar fotos. “É uma loucura isso, eles me amam de graça”, comemorou.

Agora, o artista se organiza para entrar em estúdio. Ele assinou um contrato com a gravadora Warner Music Brasil e lançará o primeiro CD em fevereiro. “Acho que dei sorte, a Warner está muito a fim de trabalhar. Vou passar as festas de fim de ano em estúdio, gravando”, vibrou o cantor, cheio de energia e disposição. Então, boa sorte, Saulo!