Mulher de Renato Aragão critica chinelo em aeroporto: “Parece rodoviária”

Lilian Aragão, mulher de Renato Aragão, causou polêmica na internet após criticar passageiros de aeroporto que usavam bermuda e chinelo.

“Eu não sei o que vocês pensam de aeroporto, mas, assim, para uma blogueira vintage, passando dos 50, o aeroporto começa a ficar um saco. Eu viajo mesmo só para festa, porque para trabalho… Parece rodoviária, né, gente? Esse aeroporto não parece rodoviária? Vim no voo com um cara de bermuda e chinelo do Rio de Janeiro para São Paulo”, reclamou ela.

Internautas criticaram a postura de Lilian, que apagou a postagem pouco tempo depois. Ela chegou a publicar outro vídeo em que pede desculpas a quem se sentiu ofendido com os comentários.

“Eu vim aqui para pedir desculpas a vocês. Se em algum momento eu ofendi alguém, que use chinelo e bermuda, [saibam que] eu estava falando de uma situação específica. Peço desculpas”, disse. “Eu estou vindo aqui porque devo uma satisfação aos meus seguidores e minhas seguidoras. E dizer que sim, eu sou uma pessoa nova na internet, e não sabia que repercutiria desse jeito o meu comentário”, completou.

