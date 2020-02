Sangue Bom: conheça o enredo da próxima novela das 7h da Globo

Jayme Matarazzo e Fernanda Vasconcellos, agora loiríssima, em uma cena da novela

Foto: TV Globo/Divulgação

Por que, hoje em dia, muitas pessoas querem ser celebridade, mesmo sem ter um trabalho consistente? E por que, apesar dessa cultura, alguns resistem e preferem pegar a contramão? Essas são questões que serão abordadas em Sangue Bom, substituta de Guerra dos Sexos.

Escrita por Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, a trama vai girar em torno de seis personagens principais: o florista Bento (Marco Pigossi), a it girl (jovem descolada) Amora (Sophie Charlotte), o bad boy Fabinho (Humberto Carrão), a doce Malu (Fernanda Vasconcellos), a corintiana fanática Giane (Isabelle Drummond) e o playboy Maurício (Jayme Matarazzo). Cada um buscando a felicidade à sua maneira.

Isabelle Drummond será Giane, uma torcedora fanática do Corinthians

Foto: TV Globo/Divulgação

A briga entre “trabalho” e “fama instantânea” será bem demarcada entre dois outros personagens. Rosemere (Malu Mader, num tipo bem popular) simboliza o primeiro; seu filho, Felipe (Josafá Júnior), o segundo. Pois é, enquanto Rosemere trabalha duro como garçonete e quer que o garoto, que criou sozinha, estude para ser ator de musicais, ele se contenta com o sucesso repentino. E conseguirá! É que Felipe ficará famoso depois de um incidente (mantido ainda em sigilo) ser divulgado na internet. A novela está prevista para estrear em 29 de abril.

Marco Pigossi deixou o cabelo crescer para viver o florista Bento

Foto: TV Globo/Divulgação



Reencontro

Rosemere não tem só o conflito com o filho para resolver. Ela também estará às voltas com uma relação amorosa bem complicada. No passado, a garçonete foi abandonada grávida por Terácio (Felipe Camargo), um artista plástico falido. Ele a trocou por Brenda (Letícia Isnard), por quem nunca foi apaixonado. Vinte anos depois, Rosemere e Terácio voltam a se encontrar e a viver um jogo de gato e rato. E traz outro reencontro: o de Malu e Felipe. Os dois não contracenavam desde 1986, quando viveram o fofo casal Marcos e Lurdinha na minissérie Anos Dourados, de Gilberto Braga.