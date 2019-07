Sandy e Junior mudam letra de ‘Maria Chiquinha’

Sandy e Junior percorrem o Brasil na turnê “Nossa História”, comemorativa de 30 anos de carreira e, na sexta, fizeram um show em Fortaleza. “Maria Chiquinha”, um dos maiores sucessos da dupla, não está na lista de músicas dos shows, que priorizam a fase adolescente dos irmãos.

Um pequeno problema no som da apresentação, no entanto, fez com que a plateia puxasse o coro de Maria Chiquinha, um dos primeiros sucessos dos irmãos. Mas eles alteraram o final da música, atualizando-a aos novos tempos, segundo o UOL. Em vez de dizer “O resto? Pode deixar que eu aproveito” bem no finalzinho da canção, Junior deu o seu recado. “Para com isso. Isso não é mais aceitável. Não são mais os anos 90. Não vou fazer nada com o resto. Deixa em paz a Maria Chiquinha. A Maria Chiquinha faz o que ela quiser no mato.”

