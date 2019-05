Noely revela que Sandy e Junior foram concebidos no mesmo dia da semana

A participação de Noely e Xororó no Altas horas do último sábado (18) rendeu a revelação de um curiosidade um tanto peculiar sobre a concepção dos filhos casal.

Em conversa com o apresentador do programa, Noely contou que tanto Sandy como Junior foram concebidos no mesmo dia da semana, uma segunda-feira.

A coincidência aconteceu porque, segundo a matriarca da família, a agenda de Xororó não era muito fácil para encontros do casal naquela época.

Ainda que não tivessem planos para terem filhos tão cedo no casamento – nem com pouco intervalo entre um nascimento e outro – as segundas-feiras eram o único dia em que Noely e Xororó conseguiam se encontra. Por isso, foi nesse dia que Sandy e Junior foram concebidos.

“A gente queria esperar para ter filhos. Recém-casados… Com 1 ano de casados, eu já estava grávida da Sandy. Isso porque ele só vinha em casa de segunda-feira, trocava a roupa da mala e ia embora de novo (…) Eu falei: ‘Chega, já temos uma filhinha, vamos esperar um bom tempo’. Veio outra segunda-feira. Eles (Sandy e Junior) têm 14 meses de diferença”, lembrou Noely.

