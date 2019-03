Fofura: filho de Junior Lima e filha de Sabrina Sato se conhecem

Diversos famosos, incluindo Bruna Marquezine, já foram à casa de Sabrina Sato para conhecer Zoe, sua filha com o ator Duda Nagle. Desta vez, quem visitou a apresentadora foi o músico Junior Lima.

E o irmão de Sandy não apareceu só, ele foi com sua esposa, Monica Benini, e também com o filho do casal, o pequeno Otto. Além deles, a modelo Carol Trentini e o marido, Fabio Bartelt, também levaram os filhos, Bento e Benoah, ao apartamento da apresentadora.

Quem adorou a visita e fez questão de postar nas redes sociais foi Kika Sato, avó de Zoe. “Hoje tive o prazer de conhecer o talentoso e querido Junior Lima, a linda Monica Benini e o fofo do Otto. Família abençoada e amada. Adorei”, escreveu ela em um clique ao lado de Junior.

Leia mais: Xororó conta como negociou a volta de Sandy e Junior

+ Claudia Rodrigues está internada e não reconhece a filha