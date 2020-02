Salve Jorge: Théo perde processo movido por Lívia

Théo (Rodrigo Lombardi)

Foto: TV Globo/Divulgação

O mar não está para peixe. Pelo menos, não para Théo (Rodrigo Lombardi). Ele perde o processo que Lívia (Cláudia Raia) moveu contra ele e é obrigado a vender o carro e resgatar todas suas aplicações financeiras para pagar a indenização à bandida. Quando nem bem se recuperou do baque, o capitão recebe a notícia da morte de Morena. E, claro, entra em desespero e é consolado por Érica (Flávia Alessandra).

“Parece tão irreal imaginar que Morena não está mais aqui, que nunca mais… Nunca mais eu vou ver, vou chegar perto dela… Sabe quando você se sente sozinho no mundo? Mergulhado num vácuo?”, diz Théo à tenente, que fica tão tocada que deixa de atender as ligações de Celso (Caco Ciocler) para dar atenção ao ex.