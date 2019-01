Saiba tudo sobre as novelas que estreiam na Globo em 2019

Para os fãs das novelas da Globo, as produções de 2019 vêm cheias de drama, temas importantes e romance. Além de novidades na programação, a emissora promete discutir muitos assuntos nas próximas novelas.

‘VERÃO 90’

A nostalgia vai reinar na mais nova novela das 19h. No lugar de “O Tempo não Para”, “Verão 90” vai nos fazer reviver os anos 80 e 90, contando com muitas referências ali.

A produção contará a história de um trio, parecido com o famoso Balão Mágico. Na trama, um dos integrantes do grupo, Gerônimo, passará por um processo problemático quando perceber que os outros dois, seu irmão, João, e a pequena Manuzita formarão o casal do trio.

O trio de protagonistas será interpretado por Isabelle Drummond, Jesuíta Barbosa e Rafael Vitti e também das mães, que serão Claudia Raia e Dira Paes. A novela estreia no dia 29 de janeiro.

‘ÓRFÃOS DA TERRA’

A novela das 18h, que substituirá, “Espelho da vida“, chama-se “Órfãos da Terra“. A trama abordará a temática de refugiados, um tema forte e emocionante. A produção estreará em março.

O elenco contará com Letícia Sabatella, Alice Wegmann e Renato Góes. Além deles, como um dos personagens principais, contando uma história muito próxima da sua, veremos Kaysar Dadour, o vice-campeão do BBB17, que chamou atenção por tudo que passou até chegar no Brasil.

Kaysar Dadour, o vice-campeão do BBB17, terá seu primeiro papel como ator em ‘Órfãos da Terra’

‘DIAS FELIZES’

Já no lugar de “O sétimo guardião”, no horário das 21h, teremos “Dias felizes“, do conhecido autor Walcyr Carrasco. A história conta com Juliana Paes como Maria da Paz e Lurdes, e a filha dela, encenada por Agatha Moreira.

As duas entrarão em um enredo cheio de relações complicadas e triângulos amorosos quando se apaixonarem pelo mesmo homem. Será Reynaldo Gianecchini quem vai disputar o amor de mãe e filha. A novela está prevista para 13 de maio.

SÉRIES ORIGINAIS

Mesmo com tantas novidades, no entanto, uma das notícias que mais bombaram é de que a Globo irá cancelar suas novelas das 23h esse ano. No horário, a emissora vai apresentar duas séries, que inicialmente foram apresentadas como exclusivas do streaming, mas que estarão também na televisão.

No lugar das tramas das 23h, as séries “Assédio“, sobre Roger Abdelmassih, e “Se eu fechar os olhos agora“, com Murilo Benício, Antonio Fagundes, Débora Falabella, entre outros, inspirada na obra de Edney Silvestre, serão transmitidas.

E a Globo ainda promete fazer uma sequência da novela ‘Novo Mundo’, que falava de Dom Pedro I. A próxima temporada irá falar sobre Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. O imperador será interpretado por Emílio Dantas.

