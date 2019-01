A área profissional de um signo vai chacoalhar bastante no fim de janeiro

Mudanças astrológicas prometem trazer reviravoltas para um signo conhecido por sua intensidade. Prepare-se escorpiana: o dia 25 de janeiro reserva transformações na sua carreira.

Segundo a astróloga Susan Miller, o eclipse lunar do dia 20 trará algumas situações reversas no seu emprego e notícias ruins podem ter chegar até você.

Só no dia 25 de janeiro é que haverá fim aos desafios encontrados no dia 20. Marte chegará a Júpiter e o desfecho tende a ser benéfico. Apesar de chocante, as notícias não devem prejudica a sua renda. Leia mais sobre o eclipse lunar do dia 20.

