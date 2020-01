Rômulo Neto à ESTILO: “se for para acontecer uma carreira internacional, ela virá naturalmente”

Nascido e criado na capital fluminense, Rômulo Neto é a prova de que o charme irresistível e o magnetismo dos homens cariocas – eternizados por Caetano Veloso na música Menino do Rio – continuam intactos.

O ator, de 27 anos, faz jus aos versos da canção quando atrai todos os olhares em suas sessões de surfe na praia e “provoca arrepio” na pele de seus personagens. Coincidência ou não, assim como o rapaz da música, Rômulo também tem tatuagens por todo o corpo. Atualmente, são nove: entre elas, um coração com a palavra “mãe”, o sobrenome Arantes, da família paterna, e a palavra “idem”, uma homenagem à ex-mulher, a atriz Cleo Pires. Do pai, Rômulo, nadador, músico e galã de novelas dos anos 1980 e 90, herdou os traços e o talento para todas essas atividades. Depois de uma breve e bem-sucedida carreira como modelo, passou em um teste para a temporada 2007 de Malhação. Com apenas 20 anos, estreou logo como protagonista. Com o fim da trama, fez algumas participações em novelas da TV Record. De volta à TV Globo, roubou a cena como o vilão Tito, de Sangue Bom, de 2013. Em seguida, agarrou a ótima oportunidade no horário nobre – o personagem Robertão, de Império. Para a ESTILO, ele falou mais sobre sua rotina e os sonhos para a carreira.

Você é o típico menino do Rio?

Acho que sim, pois tenho muito jogo de cintura, me adapto a qualquer tipo de situação e faço amizades facilmente. Além disso, adoro estar em contato com a natureza, na praia, em uma cachoeira ou em meio ao verde da cidade. Isso me dá paz de espírito.

É adepto de algum esporte?

Se as ondas estão boas e tenho tempo livre, vou surfar. Durante muitos anos, fiz natação, por influência do meu pai, que chegou a participar dos Jogos Olímpicos. Eu disputei minha primeira prova aos 6 anos. Minha vida era dividida entre a escola e os treinos. Porém, aos 13, já estava cansado de tanta cobrança e decidi ter outras experiências. Escolhi praticar jiu-jitsu e cheguei a participar de alguns campeonatos.

Beto Gatti Beto Gatti

Como foi a transição do esporte para a televisão?

Eu frequentava os estúdios quando criança, mas era muito tímido e fugia das câmeras. Perdi essa vergonha só aos 18 anos, quando fiz fotos para uma agência de modelos. Poucos meses depois, fechei um contrato em Nova York. Em seguida, conheci lugares como Paris e Milão. Como em muitas campanhas os fotógrafos pediam uma espécie de atuação frente às lentes, meu interesse pela carreira de ator voltou a aparecer. Em 2005, de férias no Brasil, passei em um teste para Malhação e acabei fazendo o protagonista.

Gosta de moda? O que ficou da época de modelo?

Apurei muito meu senso estético nesse período. No início, quando andava pelas ruas de outros países, ficava assustado com os looks extravagantes, mas aprendi que aquilo era reflexo da personalidade das pessoas. No Brasil, somos mais conservadores. Trabalhar com moda abriu a minha cabeça e me incentivou a buscar meu próprio estilo. Antes misturava cores, ia para os testes de tênis com tons berrantes. Era uma loucura!

Qual o seu estilo hoje?

Gosto de estar à vontade em qualquer ocasião. Não curto estampas, prefiro cores neutras e costumo escolher uma única peça, geralmente um acessório, como um relógio ou uma pulseira, que tenha um tom forte para destacar. Mas também gosto de sair da rotina. Quando a ocasião pede, uso um smoking clássico com bom ajuste e bom caimento. Adoro me sentir bem-vestido.

Beto Gatti Beto Gatti

Na sua página no Instagram, há o contato de um agente internacional. Pretende atuar lá fora?

Na verdade, foram eles que me procuraram, ainda na época de modelo. Já sentiam que eu poderia dar certo como ator. Para mim, o céu é o limite. Meu objetivo é trabalhar bastante no Brasil, criar um nome legal e fazer filmes aqui. Na hora que o outro passo tiver que acontecer, vai ocorrer naturalmente.

Você acha que a sua carreira pode ser dividida entre antes e depois do Robertão?

Com certeza! Primeiro porque uma novela das 9 tem um público imenso. Depois, o personagem tem carisma, caiu no gosto popular. Eu quis colocar nele um ar de comédia, sensibilidade e ingenuidade, tudo para não ser só mais um descamisado. O Robertão foi aprovado por todas as idades, desde as crianças até as amigas da minha avó. Na verdade, ele só quer amar e ser amado.

Você canta e compõe, não?

Sim. Quando criança, meu pai me incentivou a ouvir Marvin Gaye, B. B. King e Chet Baker. Com isso, adquiri tino musical. Depois que atuei no espetáculo Rock in Rio – O Musical (2013), me apaixonei ainda mais por esse mundo. Por coincidência, reencontrei há alguns meses os integrantes da banda da qual meu pai fez parte, a Piloto Automático. Pretendemos fazer alguns shows juntos ainda este ano. Sobre as composições, eu já escrevia poemas para extravasar meus sentimentos e depois passei a transformá-las em música. Falo sobre angústias, lembranças do meu pai. Tudo o que estiver pairando pela minha cabeça.

Rômulo usa camisa Von Der Völke e pulseiras Parco.