Rodrigo Santoro e Bruna Marquezine estariam juntos?

Rodrigo Santoro e Bruna Marquezine atuaram juntos em “Mulheres Apaixonadas”

Foto: AgNews

Pasmem! Uma fonte de TITITI nos contou que a atriz Bruna Marquezine, de 14 anos, está namorando Rodrigo Santoro, de 34. Os dois atuaram juntos há sete anos na novela global das 9 Mulheres Apaixonadas, de Manoel Carlos, na qual Bruna, bem menininha, vivia a órfã Salete e Rodrigo, o conquistador Diogo, que formava triângulo amoroso com Paloma Duarte e Camila Pitanga. E hoje estariam iniciando um romance que, segundo essa mesma fonte, só deveria ser assumido quando a gatinha completasse 15 anos.

Procurada por nossa reportagem, Neide Marquezine, mãe de Bruna, admitiu já ter visto tal comentário circulando pela internet. E que ela e a filha chegaram até a achar graça da história.

“Não sei de onde as pessoas tiram essas coisas. Eu, minha filha, e toda nossa família acompanhamos a carreira internacional de Rodrigo pelos jornais e o consideramos um excelente ator. Mas não temos mais nenhum contato com ele. Por isso o boato realmente nos surpreendeu”, declarou Neide.

A mãe de Bruna encara tais comentários como consequência da fama e tenta incentivar a filha a agir com naturalidade diante deles. “O que nos preocupa é que esses rumores possam causar problemas a alguém. Então, agradeço a oportunidade que TITITI nos dá de esclarecer”, afirmou.

No ano passado, quando rolava a novela Negócio da China, circularam rumores de que a estrelinha estava saindo com o ator Jui Huang, com quem fazia par romântico na história. “Fomos juntos a uma casa de festa, onde estavam também meu marido e minha caçula, de 7 anos. Na saída, fomos fotografados, mas colocaram apenas o close de Bruna e Jui conversando e insinuaram que os dois estavam tendo um romance. Ficamos chateados porque Jui, inclusive, tinha namorada. É horrível quando os boatos afetam outra pessoa”, lamenta Neide.

Bruna, que se prepara para voltar à telinha num próximo folhetim, tem o consentimento da mãe para namorar. “Ela até já teve umas paquerinhas, mas nada sério. O dia em que se apaixonar de verdade, seremos os primeiros a confirmar. Bruna diz que ainda não encontrou o amor de sua vida”, comentou Neide, em tom de brincadeira.

Procurado por nossa reportagem, por intermédio de sua assessoria de imprensa, Rodrigo não retornou as ligações. Desde que se separou da modelo Ellen Jabour, em março de 2008, depois de cinco anos de relacionamento, o galã não assumiu qualquer outro affaire publicamente. Há um ano, a imprensa internacional noticiou que ele estaria ficando com Natalie Portman, musa de filmes como “Closer – Perto Demais” (2004) e “Nova York, Eu Te Amo” (2008), mas nenhum dos artistas confirmou nada.