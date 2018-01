Dando um tempo das gravações de Deus Salve o Rei, o ator Caio Blat, 37 anos, aproveitou a folga e levou seu filho Bento, 8 anos, e o ex-enteado João, 14 anos – fruto do relacionamento de sua ex-companheira Maria Ribeiro com o ator Paulo Betti –, para um passeio em família na última terça-feira (30). Os meninos não costumam aparecer muito nas redes sociais dos pais, mas o trio foi clicado enquanto curtia o momento juntos. Nas fotos dá para ver como Bento está ficando parecido com o pai famoso.

