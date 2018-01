Em rara aparição, filhas de Thiago Lacerda vão à praia com o pai

Enquanto se prepara para ser protagonista de Orgulho e Paixão, trama que substituirá Tempo de Amar na faixa das 18h da Globo, o ator Thiago Lacerda, 40 anos, curte o tempo com a família. No domingo (21), ele levou as filhas Cora, 7 anos, e Pilar, 3 anos, para curtir a praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O trio foi fotografado enquanto deixava o local.

As duas são filhas do ator com a esposa Vanessa Loés, 46 anos, com quem é casado há 16 anos. Os dois também são pais de Gael, 10 anos.

No Instagram, Thiago costuma ser discreto em relação à família, mas já exibiu os pimpolhos em alguns momentos. Veja:

Bailarina Caribenha no Galinheiro… A post shared by Thiago Lacerda (@trlacerda) on Dec 25, 2017 at 1:39pm PST

Feliz Dia 12! A post shared by Thiago Lacerda (@trlacerda) on Oct 12, 2017 at 6:17pm PDT