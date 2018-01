Rara aparição: Thiago Fragoso passeia com filho em shopping no RJ

Entre os compromissos das gravações de ‘O Outro Lado Do Paraíso’, novela das 21h da TV Globo em que interpreta o advogado Patrick, Thiago Fragoso, 36, saiu para curtir a sua família no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

O ator estava acompanhado da mulher, Mariana Vaz, 39, e do filho, Benjamin, de seis anos, em rara aparição pública.

Thiago vive um amor conturbado em seu papel na novela, em que disputa a atenção de Clara (Bianca Bin) com o médico Renato (Rafael Cardoso). Na vida real, o ator está casado com Mariana há mais de 13 anos.

