Elizabeth Debicki: veja a próxima atriz a interpretar Diana em The Crown

Quando o assunto é The Crown, toda novidade é muito bem-vinda. Prevista para chegar ao fim na sexta temporada, os protagonistas dos principais personagens já foram anunciados.

Todos estavam ansiosos para assistir Emma Corrin interpretar a Princesa Diana na quarta temporada. Agora, de acordo com as redes sociais oficiais da série, um novo rosto estará nas telas no papel da princesa, e os fãs já podem se preparar.

A atriz Elizabeth Debicki conhecida por atuar nos filmes O Guardião da Galáxia e O Gerente da Noite foi a escolhida para interpretar Lady Di mais velha, e viver o momento mais conturbado da história da família Real, que foi a morte de Diana em 1997.

Elizabeth Debicki tem 30 anos de idade e nasceu na França, e é filha de pais dançarinos. A profissão dos pais refletiu em sua vida, e Debicki foi dançarina por muito tempo, no entanto, decidiu mudar sua formação para teatro. Sua estreia oficial no cinema, foi na comédia romântica australiana “A Few Best Man (2011).

A carreira da atriz no entretenimento dava seus primeiros grandes passos. Seu primeiro papel em Hollywood foi no longa-metragem O Grande Gatsby (2013), e venceu o Prêmio Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

O trabalho mais conhecido de Elizabeth, foi na minissérie de 2016, “O Gerente da Noite”, que conta a história de um ex-soldado britânico, cujo caminho cruza com Sophie, interpretada por Debicki, uma mulher de origem árabe e francesa, que tem ligação com o mercado negro especializado em armas.

A atriz celebrou a conquista do papel em The Crown. “O espírito da princesa Diana, suas palavras e suas ações vivem no coração de tantos. É um verdadeiro privilégio e uma honra fazer parte desta série magistral, que me prendeu totalmente desde o primeiro episódio”, disse a atriz, em um comunicado oficial da série.

A curiosidade agora, é se Diana permanecerá viva até a sexta-temporada, a última, de acordo com as redes sociais oficiais da trama. Outros atores já foram cotados para atuar nessa nova fase, como Ielma Stauton no papel da Rainha Elizabeth II, Lesley Manville como Princesa Margaret, e Jonathan Pryce será o Príncipe Philip, marido da Rainha.

