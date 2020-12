Príncipe Harry está preocupado com o futuro de seu filho Archie

O Príncipe Harry está reflexivo sobre o que a próxima geração herdará do mundo – incluindo seu filho Archie, de um ano. Uma das suas iniciativas recentes foi ajudar no lançamento da WaterBear Network uma plataforma de streaming no estilo Netflix, focada em conservação da natureza.

Para isso, Harry gravou um vídeo de sua casa na Califórnia, contando como foi a chegada de Archie, como a paternidade o encorajou a prestar mais atenção a questões ligadas à conservação ambiental com o objetivo de minimizar os efeitos das mudanças climáticas.

“No momento em que você se torna pai, tudo realmente muda, porque então você começa a perceber melhor de que adianta trazer uma nova pessoa a este mundo se quando ela atinge a sua idade ele estará pegando fogo?”. “Não podemos roubar o futuro deles. Realmente não podemos. Não é esse o trabalho que estamos fazendo aqui”.

As falas de Harry sobre a preocupação com o futuro de seu filho vieram poucos dias depois de Meghan Markle revelar que sofreu um aborto espontâneo em julho.