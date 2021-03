Rainha Elizabeth ganha novas companhias para amenizar a solidão

A rainha Elizabeth, 94, agora tem dois novos pets para fazer companhia durante os seus passeios no jardins do Castelo de Windsor, onde ela tem vivido com alguns funcionários em quarentena por conta da pandemia da Covid-19, de acordo com a People.

Os cachorros também vão ajudar a monarca a enfrentar a falta do marido príncipe Philip, 99, que está no hospital. A vida toda Elizabeth contou com a companhia canina de corgis e dorgis.

Pelo medo da Rainha tropeçar em um dos animais de estimação, imaginava-se que ela não teria mais pets. Ela também chegou a revelar que não queria deixar nenhum cachorrinho para trás.

O último da raça corgis, o Whisper, acompanhou a rainha até 2018. O cão foi uma herança que ela recebeu em 2016 de Bill Fenwick, um ex-guarda-caça em Sandringham, após a morte dele. A esposa de Bill, que também faleceu, costumava cuidar dos animais enquanto Elizabeth viajava.