Juiz exige que jornal britânico cubra gastos judiciais de Meghan Markle

2021 tem sido um ano agitado e de resoluções de conflitos para Meghan Markle. Nesta terça-feira (2), a duquesa recebeu a notícia de que os gastos judiciais que teve durante o processo contra o Daily Mail and Mail on Sunday serão cobertos em 90% pela associação. A quantia não é baixa, já que a estimativa é que a duquesa tenha desembolsado 1,88 milhão de dólares.

A decisão judicial é uma resposta à reivindicação feita pela duquesa após o veículo reproduzir partes da carta escrita por Meghan para o pai Thomas Markle, em fevereiro de 2019.

Para o juiz Mark Warby, ao dividir o conteúdo da carta, a associação foi “manifestamente excessiva e, portanto, ilegal (…) Foi, em suma, uma carta pessoal e privada”, defendeu.

Além da parte financeira, Meghan ainda solicitou um pedido de desculpas na primeira página do Mail on Sunday e Mail Online e uma ordem para que a Associated Newspapers entregasse ou destruísse qualquer tipo de cópias da carta.

A decisão sobre os direitos autorais da carta ainda não foi solucionada. Segundo a People, a resposta sairá em um outro julgamento agendado para o dia 29 de outubro.