Rachel Sheherazade e amigos são roubados duas vezes em show

Rachel Sheherazade passou por diversos problemas para assistir ao show da banda Iron Maiden,no estádio do Morumbi, em São Paulo, na segunda-feira (7). Em sua conta no Facebook, ela compartilhou uma foto falando sobre os perrengues para curtir a apresentação do grupo.

Em um vídeo esclarecendo exatamente o que teria acontecido, Rachel disse que estava com um grupo de amigos no show, quando um deles teve o celular furtado. Na hora de ir embora, a turma ainda se deu conta que o carro também tinha sido furtado. A jornalista ainda explicou que outros veículos no mesmo estacionamento sumiram ou foram depredados.

Apesar de todo o susto, Raquel disse que valeu a pena e que se divertiu no show da banda. Confira o vídeo de esclarecimento abaixo:

