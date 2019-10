O que os filhos de Fátima Bernardes falam sobre Túlio

Os trigêmeos de Fátima Bernardes e William Bonner são muito discretos e não costumam dar entrevistas, mas, durante o último final de semana de Rock in Rio, Beatriz Bonemer falou com o TV Fama, da RedeTV!. Ela comentou sobre o relacionamento da mãe com o deputado Túlio Gadêlha e contou o que ela e os irmãos pensam do namoro, que começou em novembro de 2017.

Ela disse que Túlio vai ao Rio de Janeiro de vez em quando e que a relação é bem natural. “A gente se dá bem, a mãe está superfeliz, então a gente aceita”, disse Beatriz. A trigêmea também concordou que a mãe está mais bonita ao lado do namorado.

Na entrevista, Beatriz também afirmou que nenhum dos filhos de Fátima e Bonner quer seguir carreira de jornalista. “A gente acompanhou isso a vida toda e percebeu que não quer isso. Eu vi de perto como é e sei que não quero isso para mim”. Bia está fazendo faculdade de Design.

Leia mais: O motivo pelo qual a separação de Angelina e Brad ainda não saiu

+ Conheça ‘modo noturno’, novo recurso do Instagram

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória