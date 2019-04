Princesa Diana rejeitou estas duas opções de nomes para William e Harry

Com a data de nascimento do bebê de Meghan e Harry se aproximando, são muitas as especulações a respeito do gênero da criança e de como será nomeada. Nada recente, este fenômeno se repetiu com Kate e até mesmo com Lady Di.

Em “Diana: Her True Story”, biografia produzida pelo jornalista britânico Andrew Morton, é revelado que foi a própria princesa a responsável por escolher os nomes dos filhos. E também rejeitar outras opções.

“As alternativas eram Arthur e Albert“, conta Diana no livro, sem esconder o que pensava sobre essas possibilidades. “Não, obrigada.” Ainda de acordo com ela, a escolha foi aceita sem discussões, como um fato consumado.

Contudo, as duas opções acabaram relegadas ao papel de nomes do meio. Assim, o nome completo do primogênito é William Arthur Philip Louis, enquanto que o de Harry é Henry Charles Albert David.

Caso as tradições sejam mantidas, o nome do bebê real só será oficialmente divulgado dias após Meghan dar a luz. Seu gênero, por outro lado, deve ser revelado juntamente com o anúncio do nascimento.

