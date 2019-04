Sexo do bebê de Meghan é revelado sem querer

Foi durante uma entrevista de Serena Williams para o canal E! que um dos segredos do momento pode ter sido revelado. A tenista, que é amiga íntima de Meghan Markle, deu uma pequena pista sobre o sexo do primeiro bebê da duquesa com o Príncipe Harry.

Serena comentava que Meghan sempre fica imaginando coisas que seu bebê irá fazer quando crescer quando se referiu à criança como sendo menina. “Minha amiga está grávida e vive dizendo: ‘meu filho vai fazer isso’ e eu apenas respondo: ‘não, ela não vai'”, disse a atleta.

A veracidade não pode ser confirmada, mas será revelada logo, já que a gravidez está chegando ao fim. Enquanto isso, todos estão apostando sobre o nome e o sexo do novo bebê real. Muitos acreditam que nome pode até ser uma homenagem à Lady Di.