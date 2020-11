Lashana Lynch revela suas preocupações para ser a nova agente em 007

007 – Sem Tempo Para Morrer, 25º filme da franquia James Bond, será estrelado pela britânica Lashana Lynch. A atriz substituirá Daniel Craig .

Para a Harper’s Bazaar, Lashana confirmou que interpretará a espiã Nomi, responsável por dar continuidade à missão do agente Bond, que se aposentou. Além disso, a atriz também rompe com o padrão de homens brancos que já ocuparam o protagonismo da série original. A estrela será a primeira mulher e negra no papel.

“Eu não quis perder a oportunidade quando vi o que ela [Nomi] poderia representar. Fui atrás dos momentos no roteiro em que o público negro balançaria a cabeça, lamentando a realidade, mas vendo suas vidas representadas”, disse na entrevista. A atriz ainda completou que “não importa o orçamento ou o gênero, a experiência negra precisa ser 100% autêntica”.

Outra preocupação da atriz era a perspectiva feminina na história. Lashana não queria que Nomi ficasse “atrás do homem”, ou seja, que sua história tivesse o protagonismo feminino reconhecido.

Quando o nome de Lynch ainda era cogitado para o papel, a atriz já recebeu questionamentos e críticas. “Eu sou uma mulher negra, se fosse qualquer outra mulher negra escalada para o papel, teria sido a mesma conversa, ela teria produzido os mesmos métodos, o mesmo abuso. Eu só tenho que me lembrar que a discussão está acontecendo e que eu faço parte de algo que será muito, muito revolucionário “, comentou a atriz na época.

Filha de jamaicanos, gravar o filme no país de orgiem de seus pais representa gratidão. “Uma compreensão mais profunda do que escolhi fazer, das pessoas pelas quais faço isso. Compreender os privilégios de jamaicana nascida na Inglaterra que meus pais e avós me deram porque vieram para a Inglaterra. De certa forma, serve como um ‘obrigado’ a eles por fazerem o sacrifício”, contou na entrevista.

Os fãs tiveram que aguardar bastante o lançamento do filme, que é dirigido por Cary Fukunaga, por conta de mudanças causadas pela pandemia. Porém, agora, a estreia está confirmada para abril de 2021. Enquanto 007 – Sem Tempo Para Morrer não chega às telonas, confira o trailer dele abaixo: