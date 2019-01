Preta Gil passa mal e é levada para hospital em São Paulo

A cantora Preta Gil passou mal na tarde deste domingo (20) durante a gravação de um programa na escola de balé Cisne Negro e deu entrada no hospital Sírio-Libanês, onde passa por exames. Ela participava do ‘Me Deixa Dançar’, que estreia em março no GNT e é comandado por Justin Neto, o coreógrafo das famosas.

Dani Calabresa e o DJ Zé Pedro também estavam no local.

“Preta Gil passa bem, apesar de ter tido uma indisposição enquanto realizava um trabalho em SP e preferiu fazer uma bateria de exames após uma semana com um quadro de forte gripe”, afirma comunicado da assessoria.

No sábado, a cantora comemorou no Rio o aniversário de 30 anos do marido, Rodrigo Godoy.