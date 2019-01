Fãs de Preta Gil criam movimento e publicam fotos de biquíni

View this post on Instagram

Quando algo que nos fazemos influência as pessoas a se amarem e respeitarem é de uma emoção única !! Quando eu fala pra vocês se libertarem eu sei muito bem que não é fácil e sei bem porque pra mim também não foi, mas o gostinho de sermos livres não tem preço e ser livre não significa somente por um biquíni e ir pra praia mas sim não deixar que julgamentos alheios nos impeçam de viver e evoluir, e a felicidade é o prêmio que recebemos por sermos livres e bons !! obrigada vocês que me marcaram nessas fotos em um momento onde foram felizes !! Lindo demais !! PS: não estou falando só de quem é gordo mas sim de quem tem amarras, vale pra todo mundo !!