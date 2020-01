Preta Gil ganha selinho da irmã, Bela Gil

O domingo (08) foi animado para Preta Gil! Por mais um ano, a cantora animou as ruas do Rio de Janeiro com o Bloco da Preta. A cantora recebeu amigos como as atrizes Carolina Dieckmann e Fernanda Paes Leme, David Brazil, Gominho e Fernando Torquatto.

Em meio a folia, Preta protagonizou uma cena de carinho com sua irmã, Bela Gil. Durante o bloco as duas deram um ‘selinho’ logo que preta promoveu um beijaço.

No Instagram, Preta falou animada sobre a experiência. “Foi maravilhoso! Incrível! Que coisa mais linda ver um mar de gente no maior beijaço do mundo! Obrigada, Rio de Janeiro, hoje, ontem e sempre. Quem não ama beijar na boca? Eu disse que iria fazer bonito e fiz #EuNaoAmarelo”, escreveu ela.

Felipe Panfili/AgNews Felipe Panfili/AgNews