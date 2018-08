Existe um presente especial que Meghan Markle deseja dar a sua filha

Antes de se tornar a duquesa de Sussex, Meghan Markle adquiriu muitos presentes enquanto trabalhava como atriz – especialmente no período em que atuou na série Suits.

Entre os diferentes mimos que Meghan comprou para si na época, um deles tem futuro especial e esse destino tem tudo a ver com a filha que a ex-atriz deseja ter.

Trata-se de um relógio, modelo Cartier French Tank, que a duquesa comprou logo depois que Suits teve sua terceira temporada confirmada. “Quando descobri que Suits havia sido renovada para nossa terceira temporada – o que, na época, era um grande marco – eu totalmente esbanjei e comprei a versão em dois tons do relógio”, contou em entrevista a revista Hello!, concedida em 2015.

Na mesma conversa, Meghan ainda revelou o que pretende fazer com o relógio no futuro. “Planejo dar a minha filha um dia. É isso que torna objetos especiais: a conexão que temos com eles.”

