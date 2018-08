Videntes afirmam ter mensagem de Lady Di para Harry e Meghan

Conhecidas na Inglaterra pelo nome de “As gêmeas psíquicas”, as médiuns Terry e Linda Jamison afirmam ter uma carta da princesa Diana para os récem-casados Meghan e Harry.

As duas irmãs alegam que Lady Di “está preocupada” com o relacionamento do príncipe com a ex-atriz. “Todos os olhares estarão sobre vós, nos próximos anos (…) Terão sobre vós olhos atentos. Analisarão cada movimento e cada percalço vosso. Rezo para que, na travessia das várias provações que vos aguardam, a vossa Fé se fortaleça e vos torne mais fortes e unidos. Vejo tempos turbulentos no vosso caminho”, revelaram as videntes ao Daily Star sobre suposta mensagem de Diana ao filho e à nora.

Além disso, as gêmeas afirmam que Diana está apreensiva com Meghan e outros membros da Família Real. “A Família Real invejava a minha popularidade e acredito que isso vos irá acontecer também (…) Serei um anjo sobre os vossos ombros.”

