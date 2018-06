O presentão de casamento que a Rainha Elizabeth II deu para Harry e Meghan

Não foram só os títulos de Duquesa e de Duque de Sussex que Meghan Markle e príncipe Harry adquiriram após o casamento. Apesar de terem precisado devolver cerca de 35 milhões de reais em presentes de casamento, um em especial eles puderam manter.

O casal ganhou da Rainha Elizabeth II uma casa de campo que ela herdou de seu pai, o Rei George VI, em 1952, segundo informações do Metro. A residência, chamada “York Cottage”, é uma propriedade da realeza localizada em Norfolk, cerca de 177 km no sentido nordeste do Palácio de Kensington.

A rainha herdou a terra de seu pai, mas a casa está na família real desde os anos de 1862, segundo o site da propriedade. Já passaram por lá os avós da rainha, o rei George V, Rainha Mary e o duque e a duquesa de York.

