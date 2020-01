Paulo Betti: “Todo mundo tem imagens estereotipadas”

Paulo Betti durante a festa de lançamento de Império

Paulo Betti aproveitou a festa de lançamento da novela Império, a substituta de Em Família, para promover seu personagem, o blogueiro Téo Pereira.

Apesar de acreditar que todos possuem imagens estereotipadas dos homossexuais, o ator está bem seguro com o papel, que é diferente de tudo que já interpretou.”Ele é gay, mas não tenho problema com isso, porque o personagem não sou eu”, explicou Paulo. Para se preparar, ele revelou que passou por alguns procedimentos. “Estou fazendo acupuntura facial, fiz botox no cabelo… a gente sempre tem um ritual para fazer os personagens e esse tem essas coisas!”, abriu o jogo.

“Ele é bem gay mesmo! Solto, desmunhecado!”, brincou o ator, que admitiu que o autor, Aguinaldo Silva, colocou no roteiro palavras bem pontuais para marcar as falas do blogueiro. Além disso, ele confessou que Téo poderá lembrar muito o ex-apresentador Clodovil, graças ao uso de óculos coloridos. Para completar o look, ele também contará com roupas estravagantes.

